Explotan críticas contra Trump por sugerir que Irán puede destruir Los Ángeles y San Diego

Los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, en un mitin en Nebraska en los que dijo que Irán puede "destruir" Los Ángeles y San Diego "como pequeño precio a pagar", han desatado un aluvión de reacciones entre cargos del estado de California.

"Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto", dijo el republicano durante el acto de apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Mientras el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo que la declaración es "repugnante y motivo de descalificación", el candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes, Jim Desmond, dijo que Trump, como comandante en jefe, debe defender los intereses de Estados Unidos.

"Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. Estados Unidos debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación", escribió el candidato en su cuenta de X.

Desmond, veterano de la Marina, afirmó que sirvió para "proteger a los estadounidenses, no para considerar a las ciudades de Estados Unidos como un precio aceptable de la guerra" y que "ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral".

Alcaldes exigen una disculpa

Las palabras de Trump durante el mitin le valieron las críticas también de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

"Me pareció una declaración irresponsable, considerando que la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger y defender al pueblo estadounidense", indicó en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

Trump "fue a la guerra con Irán y, básicamente, le dijo a un país que ha declarado enemigo que podía atacar la segunda ciudad más grande del país, o cualquier ciudad del país", agregó Bass.

La alcaldesa afirmó que carece de información sobre cualquier amenaza específica y que la ciudad californiana se encuentra en alerta permanente.

"No me preocupa nuestra seguridad. Confío en que, como segunda ciudad más grande del país, siempre estamos en alerta máxima. No tengo conocimiento de amenazas específicas, pero que un presidente diga eso sin duda hace que los angelinos se sientan vulnerables", sentenció.

Por su parte, el alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, exigió a Trump una disculpa.

"El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego", afirmó en un comunicado.

"Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe", agregó Gloria.

San Diego acoge a una de las bases militares estadounidenses y entrenamiento anfibio más grande del país.

Casa Blanca matizó los dichos

El revuelo generado fue tal que desde la Casa Blanca matizaron las palabras de Trump y, a través de un mensaje en redes sociales, el director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que "estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán" en su afán por disponer de armas nucleares.

Las palabras pronunciadas en el mitin en Nebraska también han servido para mostrar otro ejemplo de discrepancia en el Partido Republicano y el malestar de otro candidato que trata de marcar distancia con el presidente antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.