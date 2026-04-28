Jimmy Kimmel respondió a Trump y Melania: "Fue una broma, no un llamado al asesinato"

El cómico y presentador Jimmy Kimmel aseguró que su reciente chiste sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama Melania fue "una broma" y no "un llamado al asesinato", después de que el mandatario y su esposa exigieran su despido.

"Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, un llamado al asesinato. Y ellos lo saben", expresó Kimmel en el episodio de este lunes de su programa "Jimmy Kimmel Show", que se emite en ABC.

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia sobre la cena de corresponsales que cubren la Casa Blanca, en la que fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados.

"Nuestra primera dama Melania está aquí. Mírenla, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo propio de quien está a punto de enviudar", figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario.

El día de la cena, que se celebró el sábado, Melania, Trump y su gabinete tuvieron que ser evacuados después de que un hombre armado lograra sortear la seguridad del hotel en el que se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta tras la que tenía lugar el acto.

"Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa"

Tras las críticas de Trump y su esposa, en las que exigían su despido por parte de la cadena ABC, Kimmel insistió en que lleva "muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, pero entiendo que la primera dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana. Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa".

El cómico aseguró además que está de acuerdo en "que debemos rechazar la retórica de odio y violencia": "Creo que un buen punto de partida sería hablar del tema con tu marido", recalcó, ganándose el aplauso del público.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

La noticia fue celebrada por Trump, pero se generó una controversia pública que obligó a los responsables a revertir su decisión y el programa regresó.