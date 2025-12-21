Justicia desvincula a Trump de eliminación de fotos en archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

"Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", precisó a la cadena NBC.

Blanche agregó que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".

Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein, donde también se podía ver como en un cajón abierto habían varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño, reportó NBC.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano, quien ha asegurado que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Blanche agregó que una vez que cumplan con las peticiones de las víctimas, volverán a publicar los archivos y defendió la labor del DOJ ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas entre los archivos, liberados en cumplimiento con una ley de transparencia aprobada por el Congreso y ratificada por Trump.

Blanche también advirtió que la razón por la que el DOJ todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación en lugar de liberarlos de un golpe este viernes, como estaba estipulado, es "simplemente para proteger a las víctimas".

Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó que su partido "investigará esta violación de la ley y se asegurará de que el pueblo estadounidense lo sepa".