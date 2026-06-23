La Casa Blanca negó que Trump haya accedido a medicamento no autorizado para adelgazar

La Casa Blanca negó este martes que el presidente, Donald Trump, haya accedido a un medicamento no autorizado para bajar de peso de una farmacéutica estadounidense, como habría señalado una revista especializada en salud.

Según STAT, la farmacéutica Eli Lilly y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permitieron que una persona tuviera acceso a un medicamento mediante el programa de "uso compasivo" de esta última, que permite a los pacientes acceder a tratamientos experimentales si tienen problemas médicos que ponen en peligro su vida de forma inmediata; la revista consultó a la Casa Blanca para saber si la solicitud era para el mandatario, pero no recibió respuestas directas.

Ante esto, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, negó el hecho y puso en duda la credibilidad de revista, calificando a la reportera Lizzy Lawrence, autora del reportaje, como una "escritora de chismes", para negar las acusaciones contra Trump.

En el informe médico divulgado por la Casa Blanca en mayo, el médico presidencial señaló que Trump goza de un "excelente estado de salud", atribuyó su pérdida de peso a cambios en la dieta y la actividad física y afirmó que está plenamente apto para ejercer la Presidencia.