"Una mano burda de Zaldivia": ANFP liberó audio del VAR por polémico gol anulado a la U ante Palestino

La ANFP liberó este lunes los audios del VAR durante el polémico gol anulado a Charles Aránguiz por una falta previa, una "mano burda" de Matías Zaldivia, en el duelo entre Universidad de Chile y Palestino el pasado viernes 13 de febrero en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera.

En el relato del video, se explicó que después de un centro de Charles Aránguiz al área, "un atacante (Matías Zaldivia) juega el balón de forma deliberada con su mano derecha, y luego lo juega otro atacante en posición de fuera de juego, no siendo advertidas ambas infracciones por parte del equipo arbitral, permitiendo que el juego continúe. En ese momento, un defensor logra alejar el balón del área y el equipo atacante sigue con la posesión del balón, y el ataque, tras una serie de pases, termina en gol".

"El VAR, en su chequeo protocolar, detecta que al inicio de la acción se produce una mano deliberada y que no existe infracción contra el atacante. Además, analiza que después de la falta, el equipo defensor nunca logró recuperar la posesión del balón, y el despeje del defensor no genera una nueva fase de ataque, sino que se considera una misma posesión", precisa el narrador.

Finalmente, se explica que el VAR recomendó la revisión en campo al árbitro Diego Flores y el juez "al observar las imágenes detecta una mano deliberada del atacante y considera una misma fase de ataque, por lo que determina anular el gol y reanudar el juego con un tiro libre indirecto para el equipo defensor".

Tras la explicación, se puede escuchar el diálogo de Flores con los encargados del VAR, Reinerio Alvarado y Diego Gamboa, quienes recalcan "no hay infracción" y "la mano es burda de Zaldivia".