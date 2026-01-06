Trump alerta sobre un eventual juicio político si la oposición recupera el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a los republicanos a imponerse en las elecciones legislativas de noviembre, advirtiendo que una eventual mayoría demócrata en el Congreso podría derivar en un nuevo juicio político en su contra.

"Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos, ellos encontrarán un motivo para someterme a juicio político", afirmó durante una intervención ante miembros del Partido Republicano.

El mandatario sostuvo que la oposición actúa con mayor dureza política y señaló que no descarta que promueva un nuevo proceso de destitución si recupera el control del Congreso.

Trump también afirmó que el expresidente Joe Biden debió haber sido destituido "por cien razones diferentes" y lanzó duras críticas a los demócratas, a quienes calificó como "malvados e inteligentes".

Las elecciones de medio mandato se realizarán el próximo 3 de noviembre y definirán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras, lo que ha facilitado la implementación de la agenda del segundo mandato del presidente.

El líder republicano recordó que fue sometido a dos juicios políticos durante su primer mandato, ambos impulsados por la Cámara de Representantes bajo mayoría demócrata, aunque en ambas ocasiones fue absuelto por el Senado.