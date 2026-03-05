Trump cambió a su ministra de Seguridad, figura central de la lucha anti migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sustituyó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y será reemplazada por el senador de Oklahoma Markwayne Mullin.

"La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Poco después del anuncio, Noem agradeció al mandatario por la nueva responsabilidad en la que, aseguró, podrá "aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional forjadas durante los últimos 13 meses" como secretaria del DHS.

"Gracias presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario (de Estado, Marco) Rubio y el secretario (de Guerra, Pete) Hegseth son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación", escribió en X.

La exgobernadora de Dakota del Sur estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo doméstico" sin tener pruebas.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que rehusó retractarse de esos comentarios, culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

Precisamente por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero, a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

Al margen de las controvertidas redadas en Minesota, la presión sobre Noem ha ido en incremento en los últimos días a cuenta de una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.

Se ha revelado que su cartera abanderó una "emergencia" fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, a una entidad controlada por el marido de la exportavoz del propio DHS, Tricia McLaughlin.

En una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.

Lo anterior, generó aún más escrutinio por parte de legisladores demócratas después de que el DHS anunciara la compra de seis aviones Boeing 737, incluido un avión de 70 millones de dólares, que podría ser utilizado para sus viajes.

Markwayne Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un asiento como senador republicano por Oklahoma.

Abordado por periodistas en los pasillos del Capitolio, Mullin confesó que se enteró de la decisión de Trump poco antes de que se hiciera pública. "Tengo que ser sincero, no esperaba esa llamada de hoy, pero estoy súper emocionado", dijo.

El legislador todavía tendrá que ser confirmado por sus colegas en el Senado, controlado por el Partido Republicano, antes de acceder formalmente al cargo, en un proceso de mayoría simple que se espera sea favorable al empresario.

Línea dura en inmigración, polémicas en su gestión y un apodo machista

Su destitución por parte del presidente Trump pone punto y aparte a una carrera política marcada por la polémica y sometida al escrutinio público en los últimos meses por las agresivas redadas migratorias de su cartera o una polémica campaña publicitaria que presuntamente concedió a dedo.

Kristi Lynn Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur y se crió en el rancho familiar.

Comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de su estado natal, donde llegó a ser la asistente del líder de la mayoría republicana en el hemiciclo y más tarde pasó a ser representante en la Cámara de Estados Unidos de 2011 a 2019.

En 2019 se convirtió en la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur, estado que lideró hasta 2025 con una agenda marcada por el recorte de impuestos y la gestión de la pandemia, en la que se negó a imponer confinamientos o mascarillas, por lo que recibió críticas por el alto número de muertes per cápita en el estado.

Este posicionamiento le valió también el reconocimiento del propio Trump, que desde entonces la tuvo en el punto de mira.

Noem llegó a ser considerada una contendiente para ocupar el puesto de vicepresidenta en la campaña de Trump para los comicios de 2024. Sin embargo, se cree que el contenido de sus libros de memorias "Not My First Rodeo" (2022) y "No going back" (2024)-, en los que relató haber matado a su perra y a una cabra por considerarlas inservibles, dañó seriamente sus posibilidades.

Trump, que finalmente concurrió con JD Vance, la acabó nominando para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el arranque de su segundo mandato en enero de 2025.

Se convirtió entonces en una figura central de la línea dura migratoria de la Casa Blanca y medios críticos le pusieron el apodo machista de "ICE Barbie", un juego de palabras que hacía referencia a su apariencia y a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la agencia más controvertida de su cartera.

Otro de los asuntos a los que se ha enfrentado y que ha saltado a la opinión pública ha sido el supuesto romance que mantendría con Corey Lewandowski.

Al margen del asunto sentimental, las repercusiones políticas llegan porque Lewandowski no tiene un cargo tradicional, pero en la práctica ha funcionado como jefe de gabinete en la sombra de Noem.