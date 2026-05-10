Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a su propuesta de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en Medio Oriente, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Más temprano, previo a la respuesta de Teherán a la propuesta, el mandatario estadounidense escribió en la misma red social: "Durante 47 años los iraníes nos han estado 'golpeteando', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país".

"¡Ya no se reirán más!", concluyó el mandatario republicano su mensaje, en el que arremete sobre todo contra el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por supuestamente darle a Irán "una nueva vida" en forma de dinero, pero también contra su antecesor, Joe Biden (2021-2025).

Además, este domingo el programa "Full Measure" divulgó una entrevista con Trump grabada previamente durante la semana en la que el presidente insistía en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con más "objetivos".

"Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de (nuestros) objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos... Probablemente hemos cumplido el 70 %, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar", declaró a la periodista Sharyl Attkisson, según la transcripción.

Trump agregó en ese programa que EE.UU. sigue pendiente de las reservas de uranio enriquecido iraníes, gran punto de fricción en la negociación de paz, y afirmó que Washington "se hará con ellas en algún momento" y si "alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar"