Trump creó comando militar para el espacio, "nuevo escenario de guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas, cuya misión será proteger los intereses de su país en el espacio, un dominio considerado cada vez más reñido ante el creciente interés de sus dos mayores adversarios: China y Rusia.

"El Comando Espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro. Creo que resulta obvio, todo depende del espacio", sostuvo Trump el jueves, durante la ceremonia de presentación celebrada en la Casa Blanca, en la que estuvo presente el secretario de Defensa, Mark Esper.

El mandatario recalcó la importancia de garantizar la hegemonía estadounidense en un territorio que resulta "crítico", ya no solo para el desarrollo de operaciones militares, sino también para el día a día de todos los ciudadanos, ya que, actualmente, gran parte de la tecnología depende de las comunicaciones satelitales.

"Al igual que la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio, ahora vemos el espacio como un nuevo escenario de guerra", dijo Trump.

