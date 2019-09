Trump dice que está conversando con Netanyahu sobre un pacto de defensa mutua

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que está en conversaciones con el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, para firmar un tratado de defensa mutua, una noticia que llega poco antes de las elecciones en las que el dirigente israelí se juega el cargo.

En Twitter, Trump desveló esas negociaciones y aseguró que continuarán después de los comicios en Israel y cuando los dos líderes coincidan en la Asamblea General de la ONU, a finales de mes en Nueva York.

"Hoy tuve una llamada con el primer ministro Netanyahu para hablar sobre la posibilidad de movernos hacia adelante con un Tratado de Defensa Mutua entre EE.UU. e Israel, eso serviría para fortalecer aún más la tremenda alianza entre nuestros dos países", manifestó Trump.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance....