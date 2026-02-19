Trump lanza su Junta de Paz con promesas de revitalizar la ONU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, marcó este jueves la primera reunión de su Junta de Paz con promesas de llevar estos esfuerzos por poner fin a conflictos a un escenario global que vaya más allá de Gaza y de trabajar con la ONU para "devolverle la salud" al sistema que él mismo ha desacreditado.

"Vamos a hacer de Gaza un lugar muy próspero y seguro. Y también quizá vayamos un paso más allá. Donde veamos focos de conflicto en el mundo, probablemente podamos ocuparnos de ellos con mucha facilidad, con este grupo extraordinario de personas poderosas y brillantes", dijo Trump al cerrar la cita en el Instituto de la Paz de Washington, que ha rebautizado con su nombre.

El mandatario utilizó la resolución del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás en la Franja, rubricado en Egipto el pasado octubre, para solidificar la posición del organismo, al que se han resistido una mayoría de los grandes actores mundiales, que como mucho hoy asistieron como invitados u observadores.

Durante sus palabras inaugurales, Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo - al menos 35 - "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán", aseguró al anunciar que Noruega se había comprometido a organizar un evento de la entidad próximamente.

Compromisos millonarios para Gaza

El mandatario estadounidense anunció que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la iniciativa, que creó inicialmente enfocado en resolver el conflicto en Gaza.

También informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait comprometieron más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para el territorio palestino.

Además, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, confirmó que la organización deportiva ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares (aproximadamente 64,7 mil millones de pesos chilenos) para proyectos deportivos en Gaza.

Personal para la fuerza de estabilización en Gaza

"Las naciones representadas aquí hoy no solo están contribuyendo con dinero, algunas también están prometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y asegurar una paz duradera", indicó Trump.

En la reunión se anunció el compromiso de cinco países miembros de la Junta para aportar personal a la Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) estipulada en el plan de paz.

Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania son las naciones que de momento han dado el paso adelante. Aunque aún no conocen detalles específicos sobre la cantidad total de efectivos, se espera que el número ascienda a unos 20.000, según adelantó el mayor general estadounidense, Jasper Jeffers, comandante de la FSI.

Esta fuerza trabajará con unos 12.000 policías palestinos, que deberían comenzar a desplegarse en Rafah, en la frontera con Egipto.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció el apoyo de los Cascos Blancos de su país para integrar esta fuerza.

Revitalizar la ONU

La mayoría de los más de 20 miembros fundadores de la Junta son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

El presidente estadounidense, que en más de una ocasión ha criticado la incapacidad de Naciones Unidas para resolver conflictos, y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofreció a trabajar " de nuevo" con el bloque multinacional para "devolverle la salud".

"Necesita ayuda. Tiene un potencial enorme, pero necesita mucha ayuda", dijo Trump, que además vaticinó que su Junta tendrá tanto éxito que "prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien".

Señaló que, desde la reunión fundacional de su entidad en Davos, Suiza, están trabajando muy de cerca con las Naciones Unidas, y mostró su intención de conversar con el secretario general del organismo, António Guterres, cuando concluyera este encuentro en Washington.

Amenazas contra Irán entre llamados a la paz

En medio de los elogios a la voluntad de los miembros y el potencial de su Junta para llevar al fin la paz a Oriente Medio, Trump dedicó una advertencia a Irán, a quien ha amenazado con acciones militares de no llegar a un acuerdo para limitar su programa nuclear en los proximos días.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial", aseguró al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizan un gran despliegue naval y aéreo en la región.

Trump insistió en que "no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo" y dijo que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los "próximos diez días".