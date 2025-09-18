Síguenos:
Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump niega conversaciones para planear un "cambio de régimen" en Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que "no ha hablado" ni con Marco Rubio ni con líderes militares para ello.

Pese a ello, aún mantiene el despliegue estadounidense en el Mar Caribe cerca de Caracas, con el argumento de combatir el narcotráfico proveniente del país petrolero.

Trump niega conversaciones para planear un
El chavismo advierte que Venezuela está en una fase de "lucha no armada", pero si es "agredida" por Washington, pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.

El republicano lo dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que Trump respondió con un escueto: "No, no lo he hecho".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente del país latinoamericano.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses han hundido en aguas internacionales hasta ahora al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, matando a las personas que iban a bordo, pero Venezuela niega que fueran traficantes y califica los ataques de "ilegales".

El líder chavista, Nicolás Maduro, ha advertido que Caracas está en una fase de "lucha no armada", pero, subraya, que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al grupo yanqui (estadounidense) invasor".

La Administración de Trump ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles, algo que el Gobierno venezolano niega rotundamente.

