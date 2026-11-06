Trump nombró como jefe de gabinete al arquitecto de su política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

Miller sustituirá a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025, tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Wiles, "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", declaró el presidente.

La elección de Miller se dio a conocer tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años 70 en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas recuperaron con holgura la mayoría del Congreso.

Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda, que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.

Cara visible de MAGA y la tolerancia cero

Miller ha sido uno de los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

La separación de familias migrantes en la frontera con México, aplicada en 2018 durante el primer mandato de Trump, fue uno de los episodios que más contribuyeron a definir la figura de Miller, caracterizándolo como uno de los principales defensores de la política de tolerancia cero.

Miller fue captado saliendo de la Casa Blanca este viernes, poco después del anuncio de Trump. (Foto: EFE)

Miller es además es uno de los pocos integrantes del círculo íntimo de Trump que lo han acompañado desde sus inicios en la política, pues de cara a la elección de 2016, apoyó al entonces candidato mediante la preparación de debates y redacción de discursos.

En cuanto a sus diferencias con la saliente jefa de gabinete, analistas consideran que Wiles, una veterana estratega republicana de Florida, es una figura de perfil más pragmático y menos ideológico que Miller.

El ascenso de Miller se hace especialmente controvertido puesto que la agenda migratoria de Trump sufrió un importante rechazo entre votantes hispanos en las elecciones del martes.