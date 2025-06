Trump reaccionó a ataque iraní en Qatar: "Enhorabuena, es la hora de la paz"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán notificó de antemano a EE.UU. del bombardeo que Teherán llevó a cabo hoy contra su base aérea en Qatar y calificó de "muy débil" el ataque.

"Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo", dijo en su red social, Truth Social.

A continuación, el presidente estadounidense publicó otro mensaje corto en el que escribió "¡ENHORABUENA, MUNDO, ES LA HORA DE LA PAZ!".

El ataque iraní sobre la base de Al Udeid, la mayor base estadounidense en todo Medio Oriente, fue realizado con misiles balísticos de corto y medio alcance en represalia por el bombardeo que Washington ejecutó el fin de semana sobre intereses clave del programa nuclear de Teherán.

"Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y a uno se lo dejó ir, ya que se dirigía en una dirección no amenazante", escribió Trump en el primero de los mensajes recién publicados en Truth Social.

"Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que (los iraníes) se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio", añadió.

Se cree que el contraataque iraní se ha diseñado para no seguir incrementando la escalada bélica en la región, ya que, además de la notificación por adelantado, Teherán había advertido hace días de que podía bombardear bases estadounidenses en Medio Oriente si era atacado por Washington y, en consecuencia, Al Udeid había sido ya parcialmente evacuada cuando se produjo hoy la ofensiva.