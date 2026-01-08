Trump reitera que, sin Maduro, el régimen cubano "está muy cerca" de caer

Donald Trump reiteró que el Gobierno cubano "está muy cerca" de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa, como la que sacó del poder a Nicolás Maduro en Venezuela.

Entrevistado en un programa de radio del comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump dijo creer en la posibilidad de una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, aseguró que "no se puede ejercer mucha presión" y que el posible fin del régimen castrista se vincula con que La Habana perdió el respaldo económico de Venezuela, y la presión estadounidense sobre la isla continuará.

En junio de 2025, el republicano firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, y reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.

El domingo, Trump ya había hecho alusión a que el país caribeño estaba "a punto de caer", cuando -en declaraciones a bordo del avión presidencial- señaló que La Habana dejará de verse beneficiada por el petróleo venezolano.

Venezuela y Cuba han mantenido una alianza política y económica estrecha desde principios de la década de 2000, cuando Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla, con precios bajos a cambio del envío de profesionales cubanos como médicos o maestros que fueron desplegados para cumplir programas sociales.

La operación militar ordenada por Trump en Caracas para capturar a Maduro dejó un saldo de 32 militares cubanos fallecidos, quienes prestaban servicio como parte de las misiones de cooperación.