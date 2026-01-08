Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump reitera que, sin Maduro, el régimen cubano "está muy cerca" de caer

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Habana perdió el respaldo económico de Venezuela y la presión estadounidense continuará, advirtió el norteamericano.

Trump reitera que, sin Maduro, el régimen cubano
 EFE

A mediados del año pasado, el republicano ya endureció la política estadounidense hacia Cuba.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Donald Trump reiteró que el Gobierno cubano "está muy cerca" de caer, pero evitó amenazar con una intervención directa, como la que sacó del poder a Nicolás Maduro en Venezuela.

Entrevistado en un programa de radio del comentarista conservador Hugh Hewitt, Trump dijo creer en la posibilidad de una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, aseguró que "no se puede ejercer mucha presión" y que el posible fin del régimen castrista se vincula con que La Habana perdió el respaldo económico de Venezuela, y la presión estadounidense sobre la isla continuará.

En junio de 2025, el republicano firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, y reforzando la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.

El domingo, Trump ya había hecho alusión a que el país caribeño estaba "a punto de caer", cuando -en declaraciones a bordo del avión presidencial- señaló que La Habana dejará de verse beneficiada por el petróleo venezolano.

Venezuela y Cuba han mantenido una alianza política y económica estrecha desde principios de la década de 2000, cuando Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla, con precios bajos a cambio del envío de profesionales cubanos como médicos o maestros que fueron desplegados para cumplir programas sociales.

La operación militar ordenada por Trump en Caracas para capturar a Maduro dejó un saldo de 32 militares cubanos fallecidos, quienes prestaban servicio como parte de las misiones de cooperación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada