Twitter anunció este viernes que suspendió permanentemente la cuenta en la red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ante "el riesgo de una mayor incitación a la violencia" por su parte.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y