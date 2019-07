Sueldo mínimo en EE.UU.: La lucha por los 15 dólares

La semana pasada, la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó el Raise the Wage Act, la ley que aumenta el sueldo mínimo nacional por primera vez en más de una década.

Con 231 votos a favor y 199 en contra, el resultado se partidistamente: Solamente 6 republicanos votaron a favor y 3 demócratas en contra.

Si es aprobado por el Senado y firmado por el Presidente Donald Trump, elevaría el pago mínimo de 7,25 a 15 dólares por hora, de unos 5.180 a 10.360 pesos chilenos.

Según un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, la ley sacaría a 1,3 millones de estadounidenses de la pobreza y elevaría el sueldo de aproximadamente 27 millones de trabajadores.

Por otro lado, conduciría a 1,3 millones de empleos menos, 0.8% del total, pues se aplica a todos los estados y municipalidades del país, que además pueden aumentarlo más allá del mínimo nacional.

Se trata del resultado de más 7 años de presión del movimiento "Fight for $15" (Lucha por 15 dólares), y el proyecto fue un eje de la plataforma demócrata cuando asumió el liderazgo de la Cámara de Representantes después de las elecciones de 2018.

Asimismo, marca un giro a la izquierda en el Partido Demócrata después de la campaña de Bernie Sanders y la derrota de Hillary Clinton en 2016.

La oposición republicana y el futuro demócrata

No obstante, la propuesta tiene pocas posibilidades de convertirse en ley, por el trámite pendiente en el Senado, que es controlado por una mayoría republicana, que se opone al reajuste.

El día de la votación en la Cámara Baja, y a través de Twitter, líder de la mayoría oficialista en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que la idea "mataría trabajos" y "no vamos a abordarlo en el Senado".

Sin embargo, la votación en la Cámara Baja adelanta qué haría el Partido Demócrata si gana las próximas elecciones.

"Fight for $15" nació en la ciudad de Nueva York en 2012, cuando los trabajadores de locales de comida rápida se manifestaron y exigieron un sueldo mínimo de 15 dólares por hora y el derecho a formar un sindicato.

Yesterday we marched on McDonald’s in Los Angeles to make it clear: we demand $15 and union rights for every McDonald's worker in America.



We'll keep organizing, marching, and striking until we win #FightFor15 #UnionsForAll pic.twitter.com/Eh9feN8Tsy