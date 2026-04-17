EE.UU. acusa de cargos terroristas a "Chiquito malo", líder prófugo del Clan del Golfo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes nuevos cargos relacionados con el terrorismo contra el líder del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito malo".

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York indicó en un comunicado que a la imputación de "Chiquito malo", que ha sido modificada varias veces, se añadieron ayer tres delitos: conspiración por narcoterrorismo, provisión de apoyo material a un grupo terrorista extranjero, y conspiración para cometer esta última actividad.

El hombre de 49 años, que está prófugo, ha sido previamente acusado de operar una empresa criminal, traficar con cocaína y usar armas de fuego como jefe del Clan del Golfo, designado grupo terrorista por EE.UU., desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, indica la nota.

"Para el Clan del Golfo, el tráfico de narcóticos y el terrorismo son dos caras de la misma moneda de la inestabilidad", dijo citado el fiscal del distrito, Joseph Nocella, quien destacó que EE.UU. busca frenar estas dos lacras y hacerle rendir cuentas en el sistema del país.

"Chiquito malo" asumió el poder en la banda tras el arresto del líder anterior, Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", en octubre de 2021, y ha "seguido involucrado en envíos de varias toneladas de cocaína de Colombia a México y Centroamérica para su importación final en EE.UU.", sostiene la Fiscalía.

Asesinatos, secuestros y violencia bajo su mando

Bajo el mando del capo, la banda armada comete asesinatos, secuestros y actos violentos para protegerse y atacar a las autoridades, y ejerce control en un gran territorio de Urabá, en la región fronteriza de Antioquia, donde coordina su negocio de narcotráfico, explica la nota.

La nueva acusación es fruto de la colaboración entre varias agencias estadounidenses, incluyendo las de Seguridad Nacional, Justicia, Antinarcóticos y el FBI, y las autoridades colombianas.

Ávila Villadiego estaba entre los nombres de varios jefes del narcotráfico que el Gobierno de Colombia entregó a Estados Unidos el pasado febrero tras la reunión entre sus presidentes, Gustavo Petro y Donald Trump, en la Casa Blanca, y que interrumpió temporalmente los diálogos de paz.

"Otoniel" fue extraditado a Nueva York en 2022 y se declaró culpable en 2023 de operar una empresa criminal, por lo que fue sentenciado a 45 años de prisión.