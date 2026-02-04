El encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha sido calificado como un ejercicio de realismo político tras un año de tensiones diplomáticas.

El doctor en Ciencia Política y analista internacional Robert Funk destacó que este acercamiento responde a una necesidad estratégica ineludible, señalando que "ambos líderes, a pesar de su retórica, se dan cuenta que la relación entre EE.UU. y Colombia es una relación de codependencia y de beneficio mutuo", donde Washington requiere la contención del narcotráfico y Bogotá proteger su principal destino de exportaciones.

"Dejando de lado la ideología, ambos líderes están siendo muy prácticos y pragmáticos", afirmó el profesor de la Universidad de Chile.

Escucha los detalles en el informe de José Pablo Rojas.

LEER ARTICULO COMPLETO