EE.UU. aseguró que China es el responsable de masivo hackeo a hotel

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, confirmó que China estuvo detrás del robo de datos de unos 500 millones de huéspedes de la cadena hotelera Marriott, dado a conocer recientemente.



"Eso es correcto", respondió Pompeo en una entrevista a la cadena estadounidense Fox al ser preguntado sobre si China es responsable del ataque cibernético a los hoteles Marriot, en medio de las tensiones bilaterales entre ambos países



"Nuestra relación con China es un desafío. Están realizando operaciones de espionaje e influencia aquí en Estados Unidos", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.



Marriott reconoció a finales del mes de noviembre un "acceso no autorizado a la base de datos de Starwood, una de sus filiales, que incluye números de pasaporte y de cuentas bancarias, fechas y lugares de nacimiento de los clientes y sus datos de contacto, entre otros.



Washington sospecha que los piratas informáticos que accedieron a la base de datos de Marriott trabajan para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, encargado de la inteligencia y el espionaje del gigante asiático, de acuerdo a fuentes de The New York Times familiarizadas con la investigación.