Conflicto en Medio Oriente reducirá en 8 millones de barriles diarios la oferta mundial de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio provocará una caída en la oferta de petróleo a nivel mundial de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, lo que le obliga a revisar sus previsiones para todo el año.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto existe la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mb/d de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

Esta baja supondría una caída del 7,5 por ciento respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.

Según los elementos que dispone la agencia, los flujos que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz -15 mb/d de crudo y 5 mb/d de derivados del petróleo- quedó reducidos a menos del 10 por ciento.

Esas pérdidas sólo podrán ser compensadas a corto plazo, y de forma muy parcial, con un aumento de producción de algunos productores que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), esencialmente Estados Unidos, Canadá, así como Rusia y Kazajistán, que recuperarán una parte del retroceso que sufrieron en febrero.

Liberación histórica de reservas estratégicas

La AIE anunció este miércoles que sus 32 países miembros van a sacar hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, para tratar de compensar la interrupción del suministro por el estrecho de Ormuz y calmar el mercado.

Fatih Birol, representante de la entidad, confirmó la decisión del bloque: "como resultado de las discusiones entre los miembros, ahora se puede anunciar que los países han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia".

Los mercados daban por descontado desde el lunes que la AIE iba a recurrir a sus reservas estratégicas, y eso hizo bajar el precio del barril desde el peak que había alcanzado ese día, dónde llegó a rozar los 120 dólares. Cuando el miércoles se supo que serían esos 400 millones, el barril bajó momentáneamente del listón de los 90 dólares.

Pero horas después se puso de nuevo por encima de los 100 dólares ante las incertidumbres sobre la duración de la guerra y el tiempo en el que el estrecho de Ormuz va a seguir bloqueado y el jueves a primera hora el brent seguía por encima de los 95 dólares.

A falta de una resolución rápida del conflicto, la agencia advierte que esa liberación parcial de un tercio del total de sus reservas estratégicas "sigue siendo una medida provisional" y que el impacto final del conflicto en el mercado del petróleo y el gas dependerá de los daños en las infraestructuras energéticas y de la duración del bloqueo de ese paso marítimo fundamental.

Proyecciones del mercado petrolero para 2026

La AIE estima que para el conjunto de este año la oferta de petróleo subirá de media en 1,1 mb/d respecto a 2025 hasta 107,2 mb/d, lo que significa una revisión a la baja muy significativa respecto al incremento de 2,4 mb/d que anticipaba hace sólo un mes, antes del conflicto en Medio Oriente.

Serán los productores que no pertenecen al cártel formado por la OPEP y sus socios, los que aportarán íntegramente ese crecimiento son Estados Unidos y Brasil.

Por lo que respecta a la demanda, el informe corrigió a la baja y de forma importante sus expectativas, ya que de entrada prevén que en marzo y en abril disminuirá en alrededor de un millón de barriles diarios respecto a lo que calculaban en su precedente informe.

La razón fundamental es que se está consumiendo menos queroseno, porque el tráfico aéreo en Oriente Medio en gran medida se ha paralizado, con implicaciones también para el resto del mundo, y porque la paralización de los flujos de gas natural licuado (GNL) por el estrecho de Ormuz provocan fuertes interrupciones en la cadena de suministro para la producción de gas licuado de petróleo.

Además, a medio plazo la AIE anticipa un cambio de comportamientos de los consumidores en todo el mundo por el encarecimiento de los carburantes.

Al final, la demanda mundial de petróleo aumentará sólo en 644.000 barriles diarios de media en 2026 (un 0,6 %, tras subir un 0,8 % en 2025) hasta 104,77 mb/d. Eso supone 210.000 barriles diarios menos de lo que esperaba en febrero.