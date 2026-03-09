EE.UU. anunció suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios
El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que la medida busca "garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo (Pérsico)".
Washington ya consideraba levantar restricciones al crudo ruso para controlar el alza de precios tras el inicio de los ataques y la guerra contra Irán.
Desde que comenzaron los ataques sobre Irán, hace más de una semana, los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30%.