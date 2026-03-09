Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. anunció suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios

Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que la medida busca "garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo (Pérsico)".

Washington ya consideraba levantar restricciones al crudo ruso para controlar el alza de precios tras el inicio de los ataques y la guerra contra Irán.

EE.UU. anunció suspensión temporal de sanciones petroleras para reducir precios
Desde que comenzaron los ataques sobre Irán, hace más de una semana, los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30%.

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.

"Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

El republicano indicó que las sanciones se mantendrán levantadas "hasta que la situación se arregle" y añadió que, si se logra la estabilidad, "tal vez no tengamos que volver a aplicarlas", dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petroleo ruso varado en el mar.

Desde que comenzaron los ataques sobre Irán, hace más de una semana, los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.

