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Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. condenó a chileno que robó cartera de lujo a exsecretaria de Seguridad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mario Bustamante Leiva (50) fue sentenciado a tres años de cárcel por dedicarse a sustraer tarjetas de crédito y realizar compras fraudulentas.

Sin embargo, en abril pasado, no se percató que una de sus víctimas fue la entonces autoridad, Kristi Noem, en un restaurante de Washington.

EE.UU. condenó a chileno que robó cartera de lujo a exsecretaria de Seguridad
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El sujeto, que enfrenta la deportación tras sus sentencia, es "un delincuente habitual que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años", dijo la propia Noem.

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Estados Unidos condenó a tres años de cárcel al chileno que, en abril del año pasado, robó una lujosa cartera a la exsecretaria de Seguridad Kristi Noem en un restaurante de Washington. 

De acuerdo con Emol, el sujeto, identificado como Mario Bustamante Leiva (50), enfrenta la deportación tras la sentencia impuesta por el juez federal de distrito Trevor McFadden. 

"Bustamante Leiva llegó a Washington ilegalmente para aprovecharse de los ciudadanos del distrito", manifestó Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un comunicado. "Su patrón de robos termina aquí", agregó.

El sujeto se declaró culpable en noviembre pasado de tres cargos de fraude electrónico y uno de robo en primer grado, por lo que fue acusado y condenado por robar a otras dos personas y cargar compras fraudulentas a sus tarjetas de crédito.

De hecho, los investigadores señalaron que identificaron a Bustamante Leiva después de que usó una tarjeta de regalo robada para realizar una compra.

En tanto, un segundo sospechoso, Cristian Montecinos Sanzana, fue condenado en marzo a 13 meses de encarcelamiento por su papel en uno de los otros robos.

El día de los hechos

Según el medio citado, Bustamante no reconoció a la entonces secretaria de Seguridad, Kristi Noem, cuando sustrajo su cartera Gucci del suelo del local donde se encontraba. 

Habían tarjetas de crédito y tres mil dólares en efectivo al interior del bolso, que después fue recuperado en la habitación de motel donde se hospedaba el delincuente.

Noem, a quien se identifica solo por sus iniciales en documentos judiciales, reconoció el incidente en un comunicado el año pasado, en el que se refirió a Bustamante como "un delincuente habitual que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años".

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