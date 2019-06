EE.UU. denuncia "maniobra peligrosa" de destructor ruso en aguas del Pacífico

La sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (el Pentágono) denunció que un buque de la marina de guerra de Rusia realizó este viernes una "maniobra peligrosa" que estuvo cerca de provocar una colisión con un destructor de la Armada de Estados Unidos.

Un destructor ruso de la clase Udaloy I DD 572 realizó una maniobra que lo situó a menos de 30 metros del destructor USS Chancellorsville, según un comunicado divulgado este viernes por la 7ª Flota estadounidense, que es la que opera en aguas del océano Pacífico.

"Esta acción arriesgada forzó al USS Chancellorsvile a poner sus motores a plena potencia y a maniobrar para evitar una colisión. Consideramos las acciones rusas durante este incidente como peligrosas y no profesionales", añade la nota.

Este incidente se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Moscú, que ha tenido su reflejo en una serie de roces entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los últimos meses.

El pasado mayo, por ejemplo, el Pentágono interceptó varias aeronaves militares rusas que sobrevolaban la costa de Alaska, habiendo ya sobrepasado la zona de identificación para la defensa aérea (ADIZ, en inglés).

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS