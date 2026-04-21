EE.UU. interceptó y abordó un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), anunció el Pentágono en un mensaje en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó videos y fotografías de la operación de intercepción, en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

"Como hemos dejado claro, continuaremos llevando a cabo esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen", agregó el Departamento de Guerra.

El Pentágono insistió en que "las aguas internacionales no constituyen un refugio para los buques sancionados" y advirtió que continuará "negando a los actores ilícitos y a sus embarcaciones la libertad de maniobra en el dominio marítimo".

Aumento de presión estadounidense

Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiamiento a Irán, con una economía muy dependiente del petróleo, durante el alto al fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20% del crudo mundial.

Trump anunció este domingo que la Armada de su país incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval y como consecuencia, fue detenido en seco al recibir un disparo en el casco que abrió "un agujero en la sala de máquinas".

En total, EE.UU. ha interrumpido el paso de al menos 27 buques desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, de acuerdo con cifras publicadas este lunes por el Comando Central (Centcom)

Más de 10.000 militares estadounidenses, 12 barcos y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de puertos iraníes, según el Centcom.

El republicano acusó este martes a la república islámica de violar "numerosas veces" el alto al fuego y este domingo afirmó que Teherán disparó "contra un buque francés y un carguero del Reino Unido" en el estrecho de Ormuz, además de renovar sus amenazas de destruir puentes y centrales eléctricas si no se llegaba a un acuerdo.

Trump también anunció que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance viajaría a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con sus pares iraníes, horas antes de que expire la tregua mañana miércoles.