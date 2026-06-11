Soto emplaza al Gobierno por manejo económico: "Están llevando la política fiscal al barro de la batalla cultural"

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, criticó en Cooperativa los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast y en especial la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando una conducción "dogmática" de la economía y advirtiendo un aumento de la polarización política en el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado sostuvo que el Ejecutivo ha mostrado inflexibilidad para alcanzar acuerdos y afirmó que las decisiones económicas adoptadas por La Moneda están generando un clima de tensión que amenaza la estabilidad política.

Soto cuestionó el programa económico que tiene el Gobierno: "Por primera vez en la historia republicana de Chile, un ministro de Hacienda reconoce abiertamente que está con una batalla cultural e ideológica y está utilizando la política fiscal para esa batalla cultural. Yo la verdad estoy preocupado, porque nos llevan por un camino que es incorrecto", afirmó.

"Kast tiene que empezar a gobernar"

El dirigente opositor emplazó directamente al Presidente Kast, acusándolo de insistir en responsabilizar a administraciones anteriores por los problemas que enfrenta el país.

"El Gobierno lleva tres meses. El presidente Kast tiene que empezar a gobernar, a hacer buena gestión y a demostrar resultados, y dejar de echarle la culpa de todos los males a los gobiernos anteriores", sostuvo.

Soto añadió que las críticas del oficialismo a la gestión económica de gobiernos previos podrían terminar aplicándose a la propia administración actual debido a sus decisiones en materia fiscal y de endeudamiento: "Las mismas razones que están utilizando para culpar a Grau, el día de mañana se van a aplicar con el ministro Quiroz", enfatizó.

El parlamentario también acusó al titular de Hacienda de dañar una tradición de responsabilidad fiscal que, a su juicio, había sido una política de Estado transversal. "Lo que ha hecho este Gobierno es gravísimo: está llevando la política fiscal chilena al barro de la batalla cultural e ideológica", señaló.

Además, cuestionó el protagonismo que ha adquirido el secretario de Estado al interior del Ejecutivo y emplazó al Mandatario a fijar límites a su actuación: "¿Hasta dónde el Presidente Kast le va a dar rienda suelta a un ministro de Hacienda que a estas alturas parece todopoderoso?", planteó Soto, agregando que utilizar la institucionalidad fiscal para fines ideológicos es "absolutamente inaceptable".