Pakistán recibe respaldo de más de 100 países para negociaciones entre Irán y EE.UU.

El Gobierno de Pakistán logró en dos días el respaldo de más de un centenar de países y al menos 26 contactos directos con sus líderes para asegurar la viabilidad de las conversaciones de paz que arrancan mañana en Islamabad entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, junto con el jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, coordinaron en las últimas 48 horas una ronda de contactos que suma el aval de 110 naciones.

Al respaldo institucional de la Unión Europea y el apoyo unánime de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), se añade una agenda de llamadas bilaterales con 26 Estados tras la entrada en vigor del alto el fuego temporal.

Esta movilización internacional busca animar las negociaciones frente a la crisis en el Líbano, donde la continuidad de los ataques israelíes, que dejaron más de 300 muertos desde el miércoles, amenaza con provocar la retirada de Irán de la mesa de diálogo.

Pakistán además ha habilitado en las últimas horas la expedición inmediata de visados para facilitar la llegada de las delegaciones y garantizar el acceso de la prensa internacional a la cobertura del evento.

Tras el anuncio de la tregua, Islamabad sumó el apoyo directo de naciones europeas como Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y España, además de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y del secretario general de la ONU, António Guterres.

En el bloque islámico, Sharif anunció el respaldo explícito de Arabia Saudí, Catar, Turquía, Egipto y Jordania, entre otros.

Este despliegue ocurre mientras Irán exige un alto el fuego efectivo en el Líbano y el desbloqueo de sus activos financieros como condiciones innegociables para sentarse a negociar.

Pese a las exigencias de Teherán, la delegación de EE.UU., encabezada por el vicepresidente JD Vance y los enviados Jared Kushner y Steve Witkoff, ya partió hacia la capital paquistaní.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros estamos ciertamente dispuestos a tenderles la mano. Si van a intentar jugárnosla, entonces se encontrarán con que el equipo negociador no será tan receptivo", afirmó Vance a los periodistas antes de partir.