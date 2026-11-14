EE.UU. y China abordaron por videoconferencia rebajas arancelarias mutuas antes de la APEC

China y Estados Unidos celebraron la primera reunión de su Consejo de Comercio bilateral, en la que abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles sobre productos valorados en unos 60 mil millones de dólares, a pocos días del encuentro previsto entre sus presidentes, Xi Jinping y Donald Trump, en la cumbre de la APEC de Shenzhen.

La reunión tuvo lugar este viernes por videoconferencia y permitió a ambas delegaciones mantener intercambios "francos, profundos y constructivos" sobre aranceles, comercio agrícola y otros asuntos de interés común, informó este sábado el Ministerio de Comercio chino.

El mecanismo fue acordado durante la visita de Estado de Trump a Pekín en mayo y desarrollado en las negociaciones comerciales de septiembre, cuando ambas potencias pactaron rebajas arancelarias sobre mercancías valoradas en unos 30 mil millones de dólares por cada parte.

El paquete incluía juguetes, electrodomésticos y artículos domésticos chinos, así como carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense.

Según los detalles publicados anteriormente, más del 90% de los productos contemplados quedarán exentos de los aranceles adicionales impuestos mutuamente, una vez completados los respectivos procedimientos internos.

Clima de distensión, pero se mantienen las diferencias

Comercio indicó que las delegaciones acordaron mantener la comunicación mediante el Consejo para abordar sus diferencias y para "reducir la lista de problemas", sin anunciar nuevos acuerdos concretos.

El encuentro se produce después de que ambos países prorrogaran en septiembre hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial alcanzada en octubre de 2025, que suspendió parte de los gravámenes y restricciones impuestos durante meses de escalada arancelaria.

Pese a la distensión, Washington y Pekín mantienen diferencias sobre el acceso a los mercados, las tierras raras y los controles estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados.

La reunión precede a la cumbre de líderes de la APEC, que Shenzhen acogerá los días 18 y 19 de noviembre y durante la cual está previsto un nuevo encuentro entre Xi y Trump.