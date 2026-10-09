EE.UU. hará pública su primera ejecución militar desde 1961: ONU acusa tortura

Estados Unidos ejecutará el próximo 3 de diciembre a Nidal Malik Hasan, condenado por matar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood (Texas) en 2009, en la que será la primera ejecución militar en el país desde 1961, y que será por fusilamiento.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó este martes la fecha de la ejecución de Hasan, que tendrá lugar en Fort Hood, la misma base donde perpetró el ataque.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado el lunes su ejecución por fusilamiento por recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hasan, entonces psiquiatra militar y con rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

El método de fusilamiento no se implementaba en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945. (FOTO: Pexels)

El 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación para su despliegue en el extranjero.

La última ejecución militar estadounidense fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961 en Fort Leavenworth (Kansas) tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años.

La ejecución de Hasan, si se lleva a cabo, supondrá además el primer uso de un pelotón de fusilamiento por el Ejército estadounidense desde 1945.

Pentágono permitirá ver al público el fusilamiento

En tanto, Pete Hegseth afirmó este jueves que el público podrá ver la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan.

Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por soldados armados con fusiles, según explicó Hegseth, quien aseguró que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.

El Pentágono todavía no precisó sobre las implicaciones de una ejecución sea pública, por lo que no está claro si habrá espectadores en la base, una retransmisión o algún otro mecanismo de acceso.

Donald Trump aprobó formalmente la sentencia tras recibir la recomendación del Pentágono. (FOTO: EFE)

Hegseth tampoco detalló cuántos soldados formarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.

El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".

ONU: Transmisión en vivo de ejecución, como anuncia EE.UU., podría equivaler a tortura

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo este viernes que la intención de ejecutar de forma pública a una persona, a través de una retransmisión en directo, puede ser una forma de tortura, un acto que está absolutamente prohibido.

"En respuesta a la celebración de ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante", dijo la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

"La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y supondría una violación de la prohibición absoluta de la tortura", agregó.