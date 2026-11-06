Tres estados de EE.UU. ejecutaron a presos con una inyección letal

Estados Unidos ejecutó a tres presos en una misma jornada, en Indiana, Florida y Alabama, todos mediante inyección letal, en un día en que Florida además igualó su récord anual de penas capitales, establecido en 2025.

Las tres ejecuciones se producen en medio de un debate nacional sobre las condiciones en las que se aplica la pena de muerte, tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, y la finalmente abortada transmisión en directo de la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik Hasan.

En el caso de Indiana, Jeffrey Weisheit fue condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años.

En Florida, Jesse Guardado, de 64 años, fue ejecutado por apuñalar mortalmente en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años que lo había ayudado a conseguir trabajo y alojamiento tras salir de prisión. Antes de recibir la inyección, pidió disculpas a la familia de la víctima y a sus propios familiares.

Esta fue la 19° pena capital ejecutada en Florida este año, con lo que el estado igualó el récord que estableció en 2025 bajo el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.

En tanto, en Alabama ejecutó a Michael Taylor, de 54 años, condenado por matar a golpes con una barra de metal a Ivan y Lucille Moore, una pareja de 83 y 79 años, durante un robo en su casa en 1991, cuando tenía 19 años.

Con estas tres ejecuciones, Estados Unidos suma 35 penas capitales en lo que va de año, de las cuales 19 corresponden a Florida, que concentra más de la mitad del total nacional.

En contraste, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el mismo jueves que conmutaría por presidio perpetuo sin libertad condicional la condena a muerte de 548 presos en el estado.