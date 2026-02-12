El 70% de empresas en EE.UU.usa IA para contratar

Siete de cada 10 empresas en Estados Unidos usan inteligencia artificial (IA) en sus procesos de contratación, tendencia que se extiende a México y Brasil, y el 77% de los empleados temen que la tecnología implique pérdida de puestos, revela un nuevo informe de la agencia de empleos Hays.

Una de cada cinco compañías estadounidenses, cerca del 20%, reporta que la IA está "tanto reemplazando como complementando" roles, avisó la '2026 Hays Salary & Hiring Trends Guide' (Guía de salarios y tendencia de contratación) de la firma de recursos humanos con presencia en más de 30 países.

Casi dos de cada tres empresas, el 64%, confía en que la IA incremente la productividad, y cerca de la mitad, el 48%, asegura que usa esta tecnología como "apoyo a los equipos", sin recortar empleos.

Por ahora, el 3,9 % de las firmas indica que, tras la renuncia de un empleado, no recontratan, sino que reemplazan sus labores con IA.

Empleos congelados o en riesgo

Aunque la adopción de la inteligencia artificial no ha implicado despidos masivos, Hays advierte de un proceso de ralentización en las contrataciones, pues el 42% de los empleadores prefiere priorizar las competencias de sus actuales empleados a contratar nuevos.

Esto preocupa a quienes buscan empleo, pues Hays enuncia que los candidatos solo tienen una probabilidad del 0,4% de conseguir un puesto tras postularse en línea, según un informe de Business Insider.

También señala que el 30% de los empleos en Estados Unidos podrían automatizarse para 2030, y las herramientas de IA "impactarán significativamente" al 60 %, con base en datos de la consultora McKinsey & Company.

En tanto, cita que 50% de los empleos de entrada en el sector de oficina o administración podrían desaparecer para 2030, según declaró el director general de la empresa de IA Anthropic, Dario Amodei.

Efectos en Latinoamérica y jóvenes

Usar IA en procesos de contratación y operaciones de las compañías está extendiéndose a Latinoamérica, en particular a Brasil y México, indica el presidente para América Latina y director de Entrega de Hays en América, Jon Sampson, en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

El 37% de las compañías en Latinoamérica están "activamente implementando" herramientas de IA generativa, incluyendo México, que ya ocupa el segundo lugar en adopción en la región, mientras que el líder, Brasil, tendrá un crecimiento del 67% en este sector para 2030.

"Latinoamérica tal vez no es único en la forma en la que está evolucionando (en IA), pero la velocidad del cambio es más acelerada de lo que estamos viendo en muchas otras partes del mundo", apunta Sampson.

El experto concede que "hay algo de verdad" en las quejas de jóvenes, sobre todo recién graduados, pues "cuando se trata de esos primeros empleos y puestos junior sí están más en riesgo, aunque existen" aún las oportunidades.

"Estamos atravesando un cambio estructural. No es un cambio de corto plazo, pero es más gradual y la adopción es gradual, pero va a ser irreversible", expresa.

Señales de cautela

Por otro lado, Gus Rossi, director del equipo de tecnología responsable de Omidyar Network, señala que "los empleadores están siendo más cautelosos" por ahora y que la "evidencia inferencial" es que la IA afectará primero a los trabajo de oficina, y a los de la "industria del conocimiento".

Aun así, advierte en una entrevista con EFE que aún es difícil atribuir a la IA la ralentización de las contrataciones o los despidos en Estados Unidos, que reportó una tasa de desempleo del 4, % en enero.

Aunque anuncios de despidos de empresas como Amazon han causado preocupación, el especialista en política digital y tecnológica también considera que algunas empresas están "usando la IA como pretexto" porque creen que entre sus inversionistas es un mensaje positivo.

"No estamos viendo que en Europa o en otros países de Asia esté pasando al mismo nivel de desplazamiento laboral por la IA que lo que vemos acá (en EE.UU.). Puede ser que el modo en el cual se está adaptando la tecnología en EE.UU., especialmente, y el mercado laboral genere vulnerabilidades", indica.