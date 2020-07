EEUU: Biden lidera cómodamente sondeos a cuatro meses de las presidenciales

El virtual candidato presidencial demócrata a las elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden, aventaja por 8,6 puntos al actual mandatario, Donald Trump, en las encuestas de intención de voto, según la media de sondeos de la página especializada Real Clear Politics.

El demócrata encabeza las siete encuestas realizadas desde el 27 de junio con las que Real Clear Politics hizo este promedio, siendo la publicada esta semana por la universidad de Quinnipiac la que lidera más holgadamente con 15 puntos de ventaja sobre el actual presidente; once puntos por encima del sondeo que le da un peor resultado con solo un 4 por ciento más de votos que Trump, el publicado por el medio The Hill a principios de mes.

Estos resultados dan a Biden una amplia ventaja en la lucha por ser el próximo inquilino de la Casa Blanca, aunque no le garantizan nada, como ya se vio en los últimos comicios presidenciales de 2016, cuando la demócrata Hillary Clinton perdió a pesar de ser la favorita.

Los malos resultados de los sondeos, así como la inferior recaudación respecto al demócrata -en junio Biden recibió más dinero en donaciones que el presidente por segundo mes consecutivo-, parecen haber preocupado a Trump, que ayer realizó cambios sustanciales en su campaña.

Este miércoles el mandatario remplazó a Brad Parscale como jefe de su campaña de reelección, ante las malas perspectivas a menos de cuatro meses para los comicios del 3 de noviembre.

En su lugar, nombró al estratega Bill Stepien, que trabaja en la campaña desde las elecciones de 2016.

"Me complace anunciar el ascenso de Bill Stepien a la jefatura de la campaña de Trump. Brad Parscale, que ha estado conmigo durante mucho tiempo y ha liderado nuestras tremendas estrategias digitales y de datos, permanecerá en ese rol como asesor", dijo Trump en Twitter.

