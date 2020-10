Michelle Obama expuso una vez más sus razones para elegir a Joe Biden en las elecciones de noviembre. La ex primera dama expresó que el actual presidente de EE.UU. está equivocado en cómo ha abordado la crisis sanitaria, "simplemente no podemos confiar en nada de lo que nos dice el Presidente, todas son mentiras (…) Han pasado siete meses y todavía no tenemos un plan para este virus". Además, Obama abordó el incremento de los conflictos raciales ocurridos en el país durante los últimos meses, enfatizando que "solo una pequeña fracción de las manifestaciones ha tenido algún tipo de violencia, entonces lo que el Presidente está haciendo es una vez más claramente falso, moralmente equivocado y racista".

