Obama festejó "histórica y decisiva victoria" de Biden y Harris

El ex presidente Barack Obama (2009-2017) felicitó este sábado al que fuera su vicepresidente, Joe Biden, hoy futuro jefe de Estado del país, y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, por su "histórica y decisiva victoria" en las elecciones.

"No podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y nuestra futura primera dama, Jill Biden", dijo Obama en un comunicado, en el que congratuló a Harris por su "revolucionaria" elección como primera vicepresidenta de EE.UU., un puesto nunca ocupado antes por una mujer.

El ex mandatario destacó el récord de participación de estas elecciones, que convirtieron a Biden en el candidato presidencial con más votos en la historia de EE.UU., con más de 74 millones de sufragios.

Biden superó, de hecho, el récord de 69,5 millones de votos que el propio Obama marcó durante su primera campaña presidencial, en 2008.

"En estas elecciones, en unas circunstancias que nunca habíamos vivido, los estadounidenses participaron en números récord. Y una vez que todos los votos sean contados, el presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris habrán ganado una histórica y decisiva victoria", manifestó Obama.

