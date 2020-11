The New York Times publicó una cápsula audiovisual en la que, sin miramientos ni formalidades, hizo un llamado al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, a asumir su derrota y comportarse como "un buen perdedor". El video hace un repaso de grandes duelos de la historia -deportivos, políticos y hasta fílmicos-, y realza el ejemplo de quienes, tras ser derrotados, exhiben grandeza y dignidad. "Ahora es tú turno, Donald: Puedes hacerlo, perdiste y es tiempo de reconocerlo, es tiempo de ser un buen perdedor", dice, en el clip, una voz en off.

