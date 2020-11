Trump echó al jefe de seguridad electoral que desestimó sus denuncias de fraude

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, despidió este martes al director de la agencia de ciberseguridad que la semana pasada afirmó que las elecciones presidenciales pasadas fueron "las más seguras de la historia".

"La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraudes e irregularidades masivas", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

"Por lo tanto -agregó Trump-, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido despedido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)", un organismo que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

En su serie de tuits, el mandatario afirmó: "Lo único seguro en nuestras elecciones de 2020 fue que fueron prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras. En eso, la Administración Trump se atribuye un gran mérito".

The only thing secure about our 2020 Election was that it was virtually impenetrable by foreign powers. On that, the Trump Administration takes great credit. Unfortunately, the Radical Left Democrats, Dominion, and others, were perhaps more successful!