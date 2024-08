Trump: Kamala Harris se volvió negra para ganar votos

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, desató este miércoles la polémica al sugerir que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, "se volvió negra de repente" para ganar votos de los afroamericanos.

En una tensa entrevista durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos (NABJ) en Chicago, el exmandatario dijo que hace años Harris "solo promocionaba su herencia india".

"Yo no sabía que era negra hasta que hace unos años se volvió negra y quiere ser conocida como negra. ¿Es una cosa o la otra? Yo respeto las dos, pero ella obviamente no lo respeta", aseguró Trump, cuestionando la identidad racial de la vicepresidenta, que es hija de padre jamaicano y madre india, y que en su vida pública promueve ambos orígenes.

La tensa entrevista fue moderada por las periodistas negras Rachel Scott de ABC; Kadia Goba, de Semafor, y Harris Faulkner, de Fox News.

Trump acabó llamando a las dos primeras "muy mal educadas" y "desagradables" en un intercambio en el que las periodistas insistieron en obtener respuestas del expresidente.

Harris pasó la mayor parte de su infancia con su madre, pero estudió en la Universidad de Howard, una universidad eminentemente negra.

La Casa Blanca calificó inmediatamente de "repulsivo" e "insultante" el comentario de Trump. "Nadie tiene derecho a decirle (a Harris) quién es ni cómo se identifica", afirmó la portavoz del Gobierno, la afroamericana Karine Jean-Pierre.

.@K_JeanPierre: As a Black woman who is standing in this position before you, what Donald Trump just said at the NABJ is repulsive and it is insulting pic.twitter.com/FdmIyXCiAH