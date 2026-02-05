Federación Internacional de Periodistas criticó los despidos masivos en el Washington Post

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) criticó este jueves los recortes masivos de personal en el Washington Post y recordó que, "en estos momentos críticos, el futuro del periodismo y de una sociedad informada depende de la capacidad de exigir responsabilidades.

El día miércoles, el Post anunció el cierre de las áreas de deportes y libros, una medida que implicará la eliminación de corresponsalías y una fuerte reducción de la cobertura internacional, con impacto directo en su línea editorial.

En este contexto, la FIP se unió a su afiliada, NewsGuild-CWA, para cuestionar la decisión del periódico y solidarizar con los afectados (aproximadamente un tercio del personal), después de "semanas de incertidumbre y rumores sobre despidos generalizados, durante los cuales la dirección guardó silencio", indicó en un comunicado.

El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, calificó de "catastrófico" lo que está sucediendo en el diario.

"Estamos presenciando el desmantelamiento de lo que solía ser uno de los periódicos más respetados de Estados Unidos. Hoy solidarizamos con los periodistas del Post tras esta devastadora cifra de despidos", señaló.

Según la federación, esta ronda de despidos "es la última de una serie de recortes de personal y bajas desde que la crisis financiera azotó al Post", y recordó que a fines de 2023 el periódico había perdido la mitad de su audiencia y medio millón de suscriptores.

El nuevo plan estratégico del periódico busca reforzar política, negocios y salud, mientras el anuncio supone un duro golpe para este emblema del periodismo independiente, responsable de grandes exclusivas como el "Watergate" o "los Papeles del Pentágono".