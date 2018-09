Asesora de Trump reveló ser una víctima de abusos sexuales

Kellyanne Conway, asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que ella es víctima de abusos sexuales.

"Siento mucha empatía por las víctimas de asalto sexual, de acoso sexual y de violaciones. Soy una víctima de asalto sexual", aseguró Conway con la voz entrecortada durante una entrevista con la cadena CNN.

Las declaraciones de Conway se produjeron cuando fue consultada sobre el caso del nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, quien ha sido acusado públicamente de abusos sexuales por tres mujeres.

"No espero que Brett Kavanaugh (...) o nadie asuma responsabilidades por eso (por su asalto), cada uno tiene que ser responsable de su propio comportamiento", comentó la asesora, quien defendió al juez y alabó la gestión de la Casa Blanca y de los senadores republicanos al respecto.

Kellyanne Conway says that support for Brett Kavanaugh remains high amid the sexual assault allegations against him https://t.co/8HK8GrE2w2 pic.twitter.com/YXD35h3rOi