EE.UU. detuvo en julio a casi 50 mil migrantes, la mayor cifra de la era Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos alcanzó en julio la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno de Donald Trump: casi 50 mil, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado el ICE detuvo a 49 mil 571 extranjeros, según el análisis del proyecto "Deportation Data Project" de la UC Berkeley, basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento de 15 por ciento respecto a las 43 mil 21 registradas el mes anterior.

La cifra es la más alta del segundo mandato del presidente Trump, que ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.

En lo que va del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre del 2025 a septiembre del 2026, ICE ha detenido a 368 mil 135 extranjeros, de acuerdo a los datos del proyecto.

Se espera que el número de detenciones en agosto se mantenga en esos niveles. El Departamento de Seguridad Interna informó del arresto de más de 1.300 inmigrantes indocumentados durante un operativo del ICE en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

El departamento destacó que los arrestos se realizaron a pesar de las políticas de santuario de inmigrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

Washington ha enfrentado fuertes críticas por ciertos operativos que han cobrado la vida de varias personas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, en enero pasado, en Mineapolis.

La política migratoria, uno de los puntos fuertes de su campaña, le está pasando factura al mandatario entre los votantes: la mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas es demasiado agresiva, según una reciente encuesta, publicada a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato.

Músico cubano ganador de un Latin Grammy entre los arrestados

Según se conoció en las últimas horas, el ICE arrestó el 19 de agosto al músico cubano Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy, y lo trasladó a un centro de detención.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando el artista regresaba de Nueva York, según informó su esposa, Mara Delgado, quien abrió una campaña en Internet para recaudar fondos en pos de su liberación y representación legal.

Hasta el martes, la iniciativa había recaudado 51.000 dólares (casi 47 millones de pesos chilenos).

Bofill ganó el Latin Grammy en 2022 en la categoría Mejor álbum folclórico, y actualmente se encuentra en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado en el oeste de Miami, según medios locales.

El percusionista llegó a Estados Unidos en 2023 de manera legal y tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de su arresto.

Los agentes de Inmigración habían arrestado unos días antes, el 15 de agosto, al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

García Palacios se encuentra en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto (California), según datos oficiales.

El legendario Chucho Valdes lamentó -en redes sociales- la "desafortunada noticia", y expresó su deseo de que el pianista pueda regresar a su carrera lo antes posible, "dado a que es uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos", añadió.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció un trato "discriminatorio habitual y creciente" contra los migrantes de la isla en EE.UU. y acusó "la traición de políticos anticubanos que históricamente han manipulado a la emigración con fines políticos", prometiéndoles "éxito y protección", para luego abandonarlos a "su suerte".

A inicios de agosto, migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador acusaron a Estados Unidos de deportarlos a África "a la fuerza" y por sorpresa.

Los migrantes deportados a la República Centroafricana y sus familiares en EE.UU.