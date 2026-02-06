Justicia de EE.UU. bloqueó acceso de ICE a registros tributarios de inmigrantes

Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden este jueves que prohíbe al Servicio de Inmigración y Administración de Aduanas (ICE), acceder a datos tributarios confidenciales para localizar a inmigrantes.

La decisión, dictada por una corte del Distrito de Massachusetts, bloquea de forma preliminar el intercambio y utilización de información del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como direcciones y otros datos de contribuyentes, para fines de control migratorio, mientras avanza el litigio presentado por varias organizaciones comunitarias y de derechos civiles.

El magistrado señaló que la legislación estadounidense impone límites estrictos a la divulgación de información fiscal y que las excepciones previstas no permiten su empleo generalizado para investigaciones migratorias, subrayando que el caso plantea un conflicto clave entre la aplicación de la ley y las garantías de confidencialidad de los contribuyentes.

Las organizaciones demandantes argumentaron que el uso de datos tributarios con fines migratorios podría disuadir a millones de personas de cumplir con sus obligaciones fiscales por temor a represalias, lo que, según sostienen, socavaría la confianza pública en el sistema tributario y afectaría la recaudación federal.

La orden judicial tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del caso, pero permanecerá vigente mientras continúa el proceso judicial.

El Gobierno federal defendió la legalidad de los acuerdos de intercambio de información entre agencias, aunque el tribunal consideró que los demandantes demostraron un riesgo suficiente de daño irreparable como para justificar la medida cautelar.