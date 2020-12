Joe Biden se fracturó un pie jugando con su perro

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una fractura en el pie mientras jugaba el sábado con uno de sus dos perros.

Biden, de 78 años de edad, se resbaló en su residencia de Delaware mientras jugaba con su perro "Major", y el domingo visitó a un especialista ortopédico en Newark, en ese mismo estado.

"Los rayos X iniciales no mostraron una fractura obvia, pero el examen clínico recomendó la toma de imágenes más detalladas", señaló en una declaración Kevin O'Connor, director de la clínica George Washington Faculty Associates, quien ha sido médico personal de Biden por más de una década.

"Un escáner de tomografía computarizada confirmó fracturas finas en los huesos cuneiformes lateral a intermedio que se encuentran en el medio del pie", añadió O'Connor, quien subrayó que el paciente "es probable que requiera del uso de una bota para caminar por varias semanas".

Biden y su esposa, Jill, tienen dos pastores alemanes, "Champ" adquirido después de la elección presidencial de 2008 en la que el exsenador de Delaware se convirtió en vicepresidente en el Gobierno de Barack Obama, y "Major", adoptado en 2018.

El domingo, desde la residencia presidencial, el presidente saliente, Donald Trump, quien no tiene mascota, tuiteó un mensaje deseando a Biden una pronta recuperación.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld