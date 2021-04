Biden "con el corazón roto" tras ataque contra policías que custodiaban el Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su pesar tras el "violento ataque" contra policías que custodiaban el Capitolio, en el que murió un uniformado y otro resultó herido, y pidió que las banderas en la Casa Blanca se ondeen a media asta.

"A Jill y a mí se nos rompió el corazón al enterarnos del violento ataque en un puesto de control de seguridad en el recinto del Capitolio de Estados Unidos, que mató al oficial William Evans de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, y dejó a un compañero luchando por su vida", señaló Biden en un comunicado.

El gobernante, quien se trasladó a Camp David, el tradicional retiro oficial de los mandatarios en las montañas de Maryland, para pasar el fin de semana, envió su pésame a la familia del agente fallecido y "a todos los que lloran su pérdida".

