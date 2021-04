En su primer viaje internacional, Biden visitará el Reino Unido y Bélgica

El primer viaje internacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el próximo junio al Reino Unido y Bélgica, informó este viernes la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El mandatario estará en el condado británico de Cornwall para asistir a la reunión del G-7, entre el 11 y el 13 de junio, y después se trasladará a Bruselas, donde participará en la cumbre de la OTAN el 14 de ese mes.

Psaki explicó en comunicado que la visita servirá para mostrar el compromiso de Biden con los aliados de EEUU y para revitalizar la relación transatlántica.

Durante la reunión del G-7 en Cornwall, el presidente reforzará su apuesta por el multilateralismo y tratará de impulsar algunas de las prioridades de su país en el ámbito de la salud pública, la recuperación económica y la crisis climática, dijo la vocera.

En esa cita, Biden mantendrá, además, reuniones bilaterales con otros líderes del G-7, como el primer ministro británico, Boris Johnson.

