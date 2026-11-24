Un jurado federal estadounidense declaró este martes a la tecnológica china Huawei culpable de 10 delitos relacionados con fraude, robo de secretos comerciales y evasión de sanciones a Irán.

Al cabo de un juicio desarrollado durante 11 semanas en Nueva York, y tras otra semana de deliberaciones, la empresa fue declarada culpable de los delitos de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, entre otros.

La firma -una de las principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones- fue absuelta, en tanto, de dos de los 12 cargos que afrontaba, incluyendo el más grave, de conspiración para cometer crimen organizado, y obstrucción a la justicia.

En un comunicado enviado a los medios, Huawei celebró la absolución del cargo de crimen organizado, porque "confirma que las alegaciones carecen de base factual". Indicó, además, que tiene intención de apelar la condena.

Larga disputa

El caso judicial se hizo público en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y fue ampliado posteriormente.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnológicas estadounidenses como T-Mobile y Cisco, y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante dos décadas, informó The New York Times.

EE.UU. alegó que Huawei y algunas filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a sus sanciones, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

El proceso supuso un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio de Washington en los últimos años, y que desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país.

Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

Previamente, en 2018, se dio el sonado caso de la acusación de Estados Unidos a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, por engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la compañía en Irán.

Meng fue detenida en Canadá a finales de 2018 a petición de EE.UU. y permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición marcado por una crisis diplomática antes de regresar a China en 2021.