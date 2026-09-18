Legisladores de EE.UU. impulsan nueva votación para desclasificar más archivos de Epstein

Los congresistas estadounidenses Ro Khanna y Thomas Massie, demócrata y republicano respectivamente, anunciaron haber conseguido esta semana los apoyos para alcanzar las 218 firmas necesarias para forzar otra votación que permita desclasificar más archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los dos miembros de la Cámara de Representantes, que habían impulsado que el Congreso aprobara su primer proyecto de ley de transparencia sobre Epstein, aseguraron en su redes sociales contar con el apoyo de suficientes legisladores para lograrlo de nuevo.

Sin embargo, la votación tendrá que esperar ya que la Cámara de Representantes se encuentra en un receso de más de siete semanas hasta que se celebren las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, adelantó el receso impidiendo que ahora pueda votarse sobre este asunto y también la propuesta para un juicio político al secretario de Guerra, Pete Hegseth, presentada también por Massie.

La Cámara volverá a reunirse el 9 de noviembre y será entonces cuando se reactive la propuesta de publicación de más documentos del caso Epstein.

"Thomas Massie y yo hemos desafiado la historia por segunda vez", aseguró Khanna en un video publicado en su cuenta de X a última hora de la noche del jueves.

"No descansaremos hasta que los abusadores de Epstein rindan cuentas y se haga justicia", aseguró el representante de California.

Por su parte, Massie recordó en su cuenta de X que los republicanos Brian Fitzpatrick, Ralph Norman y Nancy Mace, se sumaron a la petición para publicar más archivos del caso.

Massie y Khanna presentaron en julio el proyecto de ley de transparencia de los archivos Epstein II para ampliar la ley del año anterior y que permitiría a los fiscales y a las víctimas demandar al fiscal general de los Estados Unidos por supuestas retenciones ilegales, censura o falta de presentación de documentos.

Tras la aprobación de la ley anterior por parte del Congreso, el Departamento de Justicia publicó el pasado mes de enero millones de páginas relacionadas con Epstein.

Aunque entonces se conoció nueva información que había permanecido oculta, legisladores y víctimas sostienen que aún falta mucho por conocer, ya que no solo faltan documentos por hacer públicos sino que muchos de los archivos contenían tantas tachaduras que eran prácticamente ininteligibles.