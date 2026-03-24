Los operadores apostaron millones de dólares en crudo antes de anuncio de Trump

Los operadores apostaron 580 millones de dólares en el mercado del petróleo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer a través de la red Truth Social que había conversaciones "productivas" con Irán para acabar el conflicto, informa este martes el Financial Times (FT).

Miles de contratos de los crudos brent y West Texas Intermediate (WTI) cambiaron de manos 15 minutos antes del mensaje de Trump, en el que elogiaba los contactos con Irán y resaltaba que las dos partes habían encontrado "puntos importantes de acuerdo".

Según cálculos del FT basados en datos de Bloomberg, unos 6.200 contratos de futuros de brent y WTI cambiaron de manos entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana -hora de Nueva York- del lunes, apenas 15 minutos antes de la publicación del presidente en Truth Social.

El anuncio de Trump a las 7:04 de la mañana provocó una fuerte caída en los mercados energéticos mundiales y subidas en los futuros del índice bursátil S&P 500 y en las acciones europeas.

"Es difícil demostrar la causalidad pero cabe preguntarse quién habría sido relativamente agresivo vendiendo futuros en ese momento, 15 minutos antes de la publicación de Trump", dijo un estratega de mercado refiriéndose a las operaciones del lunes.

El FT agrega que los consultores energéticos habían detectado recientemente varias operaciones de gran volumen que consideraban inusualmente oportunas.

"Tras observar los mercados durante los últimos 25 años, mi intuición me dice que esto es realmente anormal", indicó un gestor de cartera. "Es lunes por la mañana, no hay datos importantes hoy, no hay ningún portavoz de la Reserva Federal al que convenga anticiparse. Es una operación inusualmente grande para un día sin riesgo de eventos... Alguien se acaba de enriquecer considerablemente", añadió.

En una publicación en X más tarde ese mismo lunes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negó que se hubieran producido negociaciones entre Washington y Teherán, lo que provocó un retroceso en las bolsas mundiales y nuevas compras en los mercados energéticos.