Marina de Estados Unidos confirmó el avistamiento de tres ovnis

El vocero de las Fuerzas Navales estadounidense, Joseph Gradisher, confirmó el avistamiento de ovnis luego de que el medio The New York Times difundiera tres grabaciones de la armada norteamericana -conocidas como "FLIR1", "Gimbal" y "GoFast"- donde presuntamente se ven los objetos "no identificados".

Según destacó La Vanguardia, el oficial comentó a un medio dedicado a desclasificar documentos gubernamentales que "la terminología de fenómenos aéreos no identificados, se utiliza porque proporciona la descripción básica para los avistamientos, observaciones de aeronaves u objetos no autorizados, no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".

"La armada considera que los fenómenos contenidos en esos tres videos no están identificados", sostuvo.

Durante mayo de esta año un grupo de pilotos de la marina de Estados Unidos aseguró haber visto objetos no identificados que se movían a una "velocidad hipersónica", realizando "maniobras imposibles en el aire" frente a la costa este de Estados Unidos.

"Aeronáve muy superiores a cualquier avión"

Según el portal de noticias, un informe del Pentágono reveló que los pilotos explicaron que los ovnis tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando se acercaban a los aviones de guerra y se trataban de aeronaves "muy superiores a cualquier avión estadounidense".

Uno de los uniformados encargados de informar sobre este tipo de avistamientos al Pentágono aseguró a The New York Times: "esas cosas estaban ahí arriba todo el día".

Ante estos antecedentes el presidente Donald Trump comentó que tuvo "una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente", sostuvo el mandatario.