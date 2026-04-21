Más de 100 incendios forestales en EE.UU. causan alertas y corte ferroviario

Más de 100 incendios forestales en medio de una sequía "extrema" y "excepcional" en el estado de Florida han provocado este martes alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y disrupción al tren de pasajeros Amtrak, sobre todo en el norte del territorio.

El Servicio Forestal de Florida reportaba 114 incendios forestales, incluyendo cerca de 50 activos, es decir, sin contención o control, con cerca de 5.651 hectáreas afectadas.

La mayor cantidad del fuego se concentraba en el norte del estado, alrededor de ciudades como Jacksonville y Gainesville, así como en el noreste, en la zona conocida como el Panhandle (el mango de la sartén), que colinda con Alabama y Georgia.

Las oficinas del NWS en Miami, Tallahassee y Jacksonville emitieron alertas por los incendios, con énfasis en "peligro crítico por fuego" en el noreste de Florida y "riesgo elevado en el resto" del territorio.

"Más tarde, las condiciones serán más secas a lo largo del interior y el occidente del sur de Florida, por lo que hay un Aviso de Clima de Incendio en efecto", apuntó el NWS Miami.

Por el impacto de las llamas en las vías del tren y el combate de los bomberos, la empresa ferroviaria Amtrak interrumpió el servicio de Jacksonville a Miami del ferrocarril que conecta a Nueva York con el sur de Florida.

El NWS en Jacksonville avisó que el riesgo persistirá este martes por la baja humedad y por los vientos costeros, lo que "creará peligrosas condiciones de clima de incendios".

Las alertas se producen tras un incendio forestal en el suroeste de Florida, en el condado de Collier, que obligó a miles de residentes a evacuar sus viviendas.

Estos incendios ocurren mientras hay una sequía "severa,extrema" o "excepcional" en más del 92 % de territorio de Florida donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, prohibieron fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado el doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 20.915 siniestros que han dañado más de 707.000 hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.