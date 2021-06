Murió F. Lee Bailey, el abogado que defendió a OJ Simpson y al "Estrangulador de Boston"

El abogado F. Lee Bailey, que defendió entre otros casos mediáticos al ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson, murió este jueves a los 87 años en un hospital de Atlanta, según informaron familiares citados por medios estadounidenses.

La causa de la muerte no ha trascendido, aunque en los últimos meses de su vida enfrentó varios problemas de salud.

Durante más de cuatro décadas, F. Lee Bailey se forjó una fama de abogado mediático, defensor de celebridades y también de infames.

Su mayor éxito fue el veredicto de no culpabilidad que ayudó a lograr para O.J. Simpson, que estaba acusado de asesinar a su esposa, Nicole Brown Simpson, y el amigo de ella Ron Goldman en 1995.

O.J. Simpson, que en una entrevista décadas atrás dijo que F. Lee Bailey fue el miembro más valioso de su equipo de defensa, que también incluyó a Robert Kardashian, reaccionó a la muerte del abogado en Twitter: "He perdido a un grande. F. Lee Bailey, te voy a extrañar".

I lost a great one. F Lee Bailey you will be missed. pic.twitter.com/6s8JI3OQVB